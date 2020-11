Vlhova in testa dopo 1^ manche, Curtoni sesta

La slovacca Petra Vlhova in 54,19 è al comando dopo la prima manche del primo dei due dello slalom speciali di Coppa del Mondo in programma oggi e domani a Levi, in Finlandia, 140 km oltre il circolo polare artico e con sette gradi sotto lo zero. Seconda in 54.34 la campionessa Usa Mikaela Shiffrin nella sua prima gara dopo 300 giorni di assenza in seguito alla morte del padre. Terza l'austriaca Katharina Liensberger in 54.71. Per l'Italia la veterana della squadra Irene Curtoni ha chiuso con un buon sesto tempo in 55.42. Ottima prestazione anche della piemontese Marta Bassino, vincitrice del gigante di apertura a Soelden, al momento nona in 55.53. Poi in 55.80, c'è Federica Brignone. Seguono più indietro - dopo la prova delle prime 31 migliori atlete - la giovane bresciana Marta Rossetti in 56.31, la trentina Martina Peterlini in 56.40. Si gareggia sulla classica pista Black Levi con un tracciato molto regolare e condizioni di neve perfette, cielo coperto e riflettori accesi.