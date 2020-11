Sprint maschile: Fischnaller sfiora il podio

Terzo nella gara di apertura, Fischnaller è quarto nel singolo maschile. Tra le donne nono e decimo posto rispettivamente per Andrea Votter e Nina Zoeggeler

Sul tracciato austriaco di Igls è Felix Loch ad aggiudicarsi la sprint maschile, dopo il successo nel singolo. Il tedesco chiude con il tempo di 32"623, davanti ai due austriaci David Gleischer (per 88 millesimi) e Jonas Mueller (per 91). Per appena 35

millesimi Dominik Fischnaller si deve accontentare del 4° posto davanti all'altro azzurro Kevin. Tra le donne dominio tedesco nel singolo femminile di apertura della Coppa del mondo: Julia Taublitz si impone con il tempo di 1'20"289, davanti a Natalie Geisenberger e a Dajana Eitberger. Per l'Italia arrivano buone notizie da Andrea Votter e Nina Zoeggeler, che conquistano un posto nella top ten: chiudono rispettivamente al nono e al decimo posto.