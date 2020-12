Sci, Gigante Courchevel: trionfa Marta Bassino

Strepitosa prestazione di Marta Bassino, che conquista il Gigante di Courchevel. Per l'azzurra è la seconda vittoria di fila dopo Soelden, la terza in carriera. Completano il podio la svedese Hector e la slovacca Vlhova. Quarta l'americana Shiffrin, che ha preceduto Federica Brignone. Curtoni e Goggia chiudono, rispettivamente, in 17esima e 18esima posizione

Marta Bassino è diventata gigante. Passo dopo passo, gara dopo gara, la ritroviamo davanti a tutte. La sua progressione viene da lontano. Dal titolo di campionessa del mondo junior in gigante nel 2014. Poi il debutto in Coppa nello stesso anno e nel 2016 il primo podio a Soelden. Da allora in ogni stagione è salita di un gradino. Solo nel 2018 ha avuto una piccola crisi, poi si è ritrovata grazie al team, alla famiglia e agli allenatori. A vederla è sempre sembrata lo scricciolo del gruppo, ma fisicamente la sua potenza e la sua massa muscolare sono cresciute con lei, rendendola forte. Per questo su un tracciato come quello di Courchevel, nonostante la pista rovinata e le sollecitazioni, lei è riuscita a guidare lo sci, a creare velocità, spingendo a ogni curva e allo stesso tempo rimanendo leggera. Mentre la sua avversaria Petra Vlhova , alta 13 cm più di lei e con più di 10kg di peso, e che nella prima manche le aveva rifilato un distacco di 49 centesimi, è sembrata appesantita, quasi goffa in alcune curve, tanto che la Bassino con il miglior tempo di manche le ha rifilato 1 secondo e 8 centesimi. E’ tanto. Grazie a questa vittoria, l’azzurra rimane leader della classifica di slalom gigante ed è seconda in classifica generale a 162 punti dalla slovacca, che rimane dominatrice indiscussa della stagione: su 5 gare disputate la Vhlova non è mai scesa dal podio.