Gisin spezza il dominio Shiffrin-Vhlova in slalom

Lo slalom speciale di Coppa del Mondo di Semmering, ultima gara donne del 2020, è andato alla svizzera Michelle Gisin in 1.42.05. L'elvetica di 23 anni -oro olimpico e iridato in combinata ma prima vittoria individuale in coppa - ha compiuto una vera impresa visto che he dopo 38 gare è la prima volta che sul gradino più alto del podio in uno slalom non ci sono la statunitense Mikaela Shiffrin, oggi terza in 1.42.62, o la slovacca Petra Vhlova, quarta in 1.43.14. Piazza d'onore all'austriaca de Katharina Liensberger in 1.42.16. Miglior azzurra è stata la giovane Marta Rossetti undicesima in 1.45.20 e miglior risultato nella sua ancor breve carriera. La sciatrice bresciana di 21 anni ha recuperato ben 15 posizioni nella seconda manche. Poi ci sono Federica Brignone 16^ in 1.5.47 e Irene Curtoni 24^ in 1.46.06. La prossima tappa è per il domenica 3 gennaio con lo slalom speciale di Zagabria, nella Croazia appena funestata dal terremoto