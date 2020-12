Tra un mese l'edizione numero 50 della Marcialonga

Su Sky Sport 24 uno speciale (in onda alle 16.30 e 18.30) dedicato all'edizione numero 50 della Marcialonga, in programma il 31 gennaio. Un momento classico dello sci di fondo, su 70 km di piste innevate

La Marcialonga festeggerà 50 anni e lo farà adattandosi una volta di più a ciò che il tempo richiede ovvero – ora - le misure anti Covid. Il 31 gennaio i fondisti professionisti del circuito Ski Classic e gli amatori – “i bisonti” per tutti - potranno partire. La neve c’è ed è caduta abbondante tanto che il percorso è praticamente pronto: da Moena a Predazzo il manto nevoso è consistente. 70 kilometri di piste imbiancate dalle belle nevicate di questi giorni e pronte a ospitare i concorrenti. Probabilmente si dovrà rinunciare ad attraversare tutti i centri abitati fra la val di Fassa e la val di Fiemme, ma è una scelta fatta per proteggere la salute di tutti. La volontà del comitato organizzatore è che la Marcialonga si svolga in sicurezza. Purtroppo a qualcosa si è dovuto rinunciare: niente Mini Marcialonga, Marcialonga Young e Marcialonga Star. Ci sarà però la Marcialonga Story, quel trait d’union fra passato e presente che rappresenta in questa occasione più che mai il mezzo secolo di Marcialonga.