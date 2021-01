Sprint Oberhof: Hofer sesto, vince Boe

Il norvegese Johannes Boe vince la sprint di Coppa del mondo di Oberhof grazie alla sua estrema precisione al poligono e al tempo di 24'43"6, precedendo il compagno di squadra Sturla Laegreid, anch'egli preciso al tiro, ma in ritardo di 12"4. Terzo posto per il tedesco Arnd Peiffer, zero errori e 27"9 di ritardo sugli sci.

Ancora una buona gara per Lukas Hofer, l'azzurro più in forma del periodo, che aggancia un bel sesto posto a 40"7 da Boe, ma con due errori al tiro. Ma una buona gara fa registrare tutta la squadra italiana, che vede Dominik Windisch risalire in 22/a posizione, pur con due errori e quasi un minuto e mezzo di ritardo. Ottimo finale per Thomas Bormolini che chiude in 35/a posizione, con due errori e poco meno di due minuti di ritardo, mentre Tommaso Giacomel, 38/o alla fine, anch'egli con due errori e 2 minuti e 4 secondi di ritardo.



Nella coppa di specialità sprint, Boe guida la classifica con 319 punti, contro i 258 di Dale e i 236 di Laegreid, in salita di una posizione. Il miglior azzurro è proprio Hofer, decimo, con 164 punti, in salita di 3 posizioni. Nella classifica generale di Coppa è lo stesso Boe a comandare con 582 punti, davanti a Laegreid con 535 e a Dale con con 474. Hofer è 13/o con 316 punti.