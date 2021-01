Dorothea Wierer sfiora il podio nella 15 km individuale nella sua Anterselva: l'azzurra, che su queste nevi lo scorso anno aveva conquistato due titoli iridati, chiude al quarto posto. Vittoria per Lisa Theresa Hauser, al primo trionfo in carriera in Coppa del mondo

Dorothea Wierer beffata nella sua Anterselva, sulle nevi dove dodici mesi fa aveva conquistato due titoli iridati. L'azzurra ha infatti chiuso al quarto posto la 15 km individuale di Coppa del mondo, ad appena 11'' dal podio. Dorothea ha terminato la prova a 1'15'' dalla vincitrice, l'austriaca Lisa Theresa Hauser (42’29”3 e 1 errore al poligono), al primo successo in carriera in Coppa del mondo. Per la 30enne italiana due gli errori al poligono, nella prima e nell'ultima serie. Seconda piazza per l’ucraina Yulia Dzhima (+43”7 e zero errori), terza per la franese Anais Chevalier (+1’04” e 1 errore). Tredicesima l'altra azzurra Lisa Vittozzi (+2'43'' e 3 errori al poligono). Wierer guadagna punti preziosi, restando al comando della Coppa di specialità con 103 punti, a +18 sulla Dzhma e +23 alla tedesca Herrmann. Nella generale, invece, l'italiana è quarta con 104 lunghezze di ritardo dalla leader Marte Olsbu Roeiseland. Dorothea tornerà sulla neve sabato nella Mass Start, prima della staffetta di domenica, ultimi test prima dei Mondiali di Pokljuka.