Rinviata per maltempo la discesa libera di Kitzbuehel, in programma oggi e valida per la Coppa del mondo di sci alpino. A comunicarlo è stata la Fis con un tweet. Acqua e neve durante la notte sulla Streif: così, dopo aver lavorato per abbassare il salto finale, gli organizzatori di Kitzbuehel si sono ritrovati con condizioni di pista e visibilità non praticabili per una discesa libera. Già alle 7 di questa mattina, dunque, è stata presa la decisione di rinviare la gara, prevista per le 11.30, a domenica, con lo spostamento del SuperG a lunedì. Venerdì Dominik Paris aveva chiuso sul podio, al terzo posto, la gara vinta dallo svizzero Beut Feuz, davanti all'austriaco Matthias Mayer. Una giornata caratterizzata anche dalle paurose cadute di Cochran-Siegle e Kryenbuehl.