Lara Gut vince SuperG Crans Montana, 3^ Brignone

La svizzera Lara Gut-Behrami ha vinto il supergigante di Crans Montana. La leader della classifica di specialità si è imposta davanti all'austriaca Tamara Tippler, in ritardo di 93 centesimi dalla vincitrice di giornata. Federica Brignone conquista il terzo gradino del podio, con un distacco di 1.02 dalla Gut. Ottima quarta posizione per Francesca Marsaglia (+1.06), che ha chiuso la prova davanti alla svizzera Nufer (+1.13). Settima Marta Bassino (+1.41). Più indietro Laura Pirovano (+2.02). Sofia Goggia, che aveva vinto in discesa libera venerdì e sabato, è uscita negli ultimi metri della gara quando era in lotta per conquistare un posto sul podio. Nello stesso punto fuori anche Elena Curtoni. Petra Vlhova, partita con il pettorale numero 1, non ha terminato la prova ma si è confermata leader della classifica generale di Coppa del mondo. Per Lara Gut si tratta del secondo successo stagionale dopo quello in SuperG a Sankt Anton, il quattordicesimo in carriera nella specialità. La Coppa del mondo femminile si sposterà a Plan de Corones, in Italia, dove martedì è in programma uno slalom gigante.