Marco Schwarz vince slalom Schladming, 8° Moelgg

Lo slalom speciale notturno di Schladming è stato vinto dall'austriaco Marco Schwarz in 1.44.04. E' il suo quarto successo in carriera e il secondo stagionale, che lo porta a consolidare il primo posto nella coppa di specialità. Secondo Il francese Clement Noel in 1.44.72 e terzo il connazionale Alexis Pinturault (leader della classifica generale di Coppa del mondo) in 1.44.86, autore di una grande rimonta. Miglior azzurro ancora una volta il veterano della squadra Manfred Moelgg, ottavo in 1.45.62. Poi in classifica per l'Italia c'è solo Stefano Gross, 14/o in 1.46.89. La coppa del mondo maschile si sposta ora in Francia, sotto il monte Bianco, a Chamonix: in programma ancora due slalom abato e domenica. Sarà l'ultima occasione per definire la squadra azzurra per i Mondiali di Cortina.