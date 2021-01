E' stato come sempre un grande spettacolo quello andato in scena nella 48^ edizione della Marcialonga, 70 km da Moena a Cavalese da percorrere tutti d'un fiato. A trionfare sono stati gli svedesi Emil Persson nella gara maschile e Lina Korsgren in quella femminile. Tra gli uomini, podio anche per il norvegese Tord Asle Gjerdalen e per il russo Ermil Vokuev. Si è arrivati in volata, con Persson (3h11'09''73) che ha preceduto i rivali rispettivamente di 73 centesimi e di 2''71. Primo degli italiani è Mauro Brigadoi, 24° con un ritardo di 1'46''72. Gli azzurri dominano invece la Marcialonga Light (43,5 km), con i successi di Mattia Armellini nella gara maschile e di Stefania Corradini in quella femminile. Svezia dominante anche tra le donne, con il trionfo di Lina Korsgren (3h27'13''71), che ha preceduto la norvegese Emilie Fleten (+09''68) e la connazionale Ida Dahl (+45''52). La prima azzurra è Ilenia Defrancesco, 18^.