Paris vince discesa di Garmisch, 5° Innerhofer

Ottimi segnali per lo sci italiano in vista dei Mondiali di Cortina. Dominik Paris si è aggiudicato la discesa libera di Garmisch, in Germania. L'azzurro ha preceduto lo svizzero Feuz e l'austriaco Mayer. Quinta posizione per Christof Innerhofer

Dominik Paris ha vinto la discesa libera di Garmisch-Partenkirchen, in Germania. L'azzurro, con il tempo di 1.33.81, ha preceduto lo svizzero Beat Feuz (+0.37) e l'austriaco Matthias Mayer (+0.40). Quarto l'austriaco Max Franz (+0.42). Quinta posizione per Christof Innerhofer, giunto al traguardo con 72 centesimi di ritardo dal connazionale. Lo svizzero Feuz si conferma leader della classifica di specialità, mentre il francese Alexis Pinturault è sempre in testa alla classifica generale di Coppa del mondo.

Per Paris e per la squadra maschile italiana si tratta del primo successo in questa Coppa del mondo, a 2 giorni dalla cerimonia di apertura dei Mondiali di Cortina. E' un ottimo segnale per lo sci azzurro, che privo di Sofia Goggia, ora nutre rinnovate speranze anche per la discesa maschile in programma domenica 14 febbraio. L'altoatesino, infortunatosi al ginocchio nel gennaio 2020, è tornato alla vittoria dopo più di 13 mesi (l'ultima volta sul gradino più alto del podio risale al 28 dicembre 2019 nella discesa di Bormio). Lo scorso 22 gennaio Paris era arrivato terzo nella discesa sulla pista Streif di Kitzbuhel alle spalle di Feuz e Mayer. Con la 19^ vittoria in Coppa del Mondo, la 15a in discesa, Paris ha raggiunto al quarto posto tra i più vincenti della specialità Franz Heinzer e Hermann Maier. Sabato alle 11.00 è in programma il SuperG, sempre sulla pista di Garmisch.