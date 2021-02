La start list della discesa maschile

1 53980 KRIECHMAYR Vincent 1991 AUT Head

2 200379 SANDER Andreas 1989 GER Atomic

3 291459 PARIS Dominik 1989 ITA Nordica

4 6530104 BENNETT Bryce 1992 USA Fischer

5 53902 MAYER Matthias 1990 AUT Head

6 202535 DRESSEN Thomas 1993 GER Rossignol

7 511383 FEUZ Beat 1987 SUI Head

8 194167 MUZATON Maxence 1990 FRA Rossignol

9 191740 CLAREY Johan 1981 FRA Head

10 53817 FRANZ Max 1989 AUT Fischer

11 511313 JANKA Carlo 1986 SUI Rossignol

12 194858 ALLEGRE Nils 1994 FRA Salomon

13 51215 BAUMANN Romed 1986 GER Salomon

14 530874 GANONG Travis 1988 USA Atomic

15 293006 INNERHOFER Christof 1984 ITA Rossignol

16 934643 GOLDBERG Jared 1991 USA Head

17 421483 JANSRUD Kjetil 1985 NOR Head

18 512269 ODERMATT Marco 1997 SUI Stoeckli

19 54005 STRIEDINGER Otmar 1991 AUT Salomon

20 6190176 BAILET Matthieu 1996 FRA Salomon

21 422403 ROEA Henrik 1995 NOR Nordica

22 561216 KLINE Bostjan 1991 SLO Nordica

23 501987 MONSEN Felix 1994 SWE Atomic

24 293550 MARSAGLIA Matteo 1985 ITA Fischer

25 104468 READ Jeffrey 1997 CAN Atomic

26 202345 SCHWAIGER Dominik 1991 GER Head

27 104272 SEGER Brodie 1995 CAN Atomic

28 6291625 SCHIEDER Florian 1995 ITA Atomic

29 104531 CRAWFORD James 1997 CAN Head

30 512124 HINTERMANN Niels 1995 SUI Atomic

31 561310 HROBAT Miha 1995 SLO Atomic

32 104096 THOMPSON Broderick 1994 CAN Head

33 502230 SUNDIN Olle 1997 SWE Head

34 492063 ETXEZARRETA Adur 1996 ESP Head

35 561397 NARALOCNIK Nejc 1999 SLO

36 350095 PFIFFNER Marco 1994 LIE Fischer

37 700878 BENDIK Martin 1993 SVK Atomic

38 370031 ALESSANDRIA Arnaud 1993 MON Salomon

39 170159 VORRE Marcus 1998 DEN Atomic

40 240148 SZOLLOS Barnabas 1998 ISR Kaestle

41 30422 VALLECILLO Juan Pablo 1999 ARG

42 240142 SZOLLOS Benjamin 1996 ISR Kaestle