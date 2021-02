James Crawford è in testa al termine del SuperG della combinata maschile ai Mondiali di Cortina. La run di slalom è in programma alle 15.10. Sulla Olympia delle Tofane, il canadese ha chiuso in 1'19''95, sorprendendo tutti con il pettorale 32. Alexis Pinturault, che ha vinto le ultime 4 coppe di specialità, ha pagato un ritardo di 8 centesimi, il due volte campione iridato Vincent Kriechmayr 30 centesimi. Ottima prova di Riccardo Tonetti, decimo a 69 centesimi dal canadese e ampiamente in corsa per una medaglia. Male invece Christof Innerhofer, che paga un ritardo di 1''84 e chiude in 22^ piazza, dietro anche al giovanissimo Giovanni Franzoni, 18° a +1''47. I migliori tempi nella prima manche che partiranno davanti anche nella seconda, in questo caso lo slalom, con partenza prevista per le 15.20.