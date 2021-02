Dorothea Wierer chiude al 9° posto la 15 km individuale ai Mondiali di Pokljuka (Slovenia), risultato che le consente di conquistare la Coppa del mondo di specialità, la quarta in carriera. Oro iridato per la ceca Marketa Davidova

Dorothea Wierer ha conquistato la Coppa del mondo dell'individuale. L'azzurra ha chiuso al 9° posto la 15 km dei Mondiali 2021 di biathlon di Pokljuka (Slovenia), lontana dalla zona medaglie, ma è riuscita comunque a conquistare la Coppa di specialità, la quarta in totale della carriera. Oro per Marketa Davidova, della Repubblica Ceca; argento a 28” per la svedese Hanna Oeberg, bronzo alla norvegese Ingrid Tandrevold.