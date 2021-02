Dopo l'oro nel parallelo, il primo per l'Italia, la felicità di Marta Bassino: "Mi sono tolta un peso, una medaglia che mi dà ancora più carica. La qualificazione per un centesimo? Ogni tanto bisogna avere un po’ di fortuna e bisogna saperla sfruttare”. Poi la dedica al mondo dello sci italiano: "Impianti chiusi? Il problema non è la montagna"

È finalmente arrivato, il primo oro per l’Italia, e Marta Bassino se lo gode, raggiante. “Sono contentissima”, le sue parole dopo il parallelo vinto ex aequo con l’austriaca Liensberger. “È stata una giornata lunga e intensa: è stata tosta perché ho lottato da stamattina. So di aver sciato bene, che è stata una battaglia e di aver combattuto perché questa disciplina ha manche corte e molto ravvicinate: non c’è molto tempo per recuperare, quindi ho cercato di gestirmi bene ogni minuto per avere le energie giuste quando mi ripresentavo al cancelletto di partenza”.