Coppa del mondo, Michela Moioli vince a Reiteralm

Michela Moioli ha vinto la terza tappa di Coppa del Mondo di snowboardcross a Reiteralm, in Austria. Si tratta della 2^ vittoria stagionale in Coppa del Mondo per la campionessa bergamasca, la 15^ in carriera. Un successo che arriva a pochi giorni dai Mondiali svedesi, dove aveva conquistato due medaglie d’argento.