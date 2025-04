Pallamano, qual. Mondiali: Azzurre contro Romania

L'Italia cerca l'impresa nei Play Off d'accesso ai Campionati Mondiali 2025. Azzurre contro la Romania, undicesima a Euro 2024 e favorita per il passaggio del turno. Andata a Chieti oggi dalle 18.00, il ritorno domenica a Bistrita. Diretta su Sky Sport Arena e in streaming su NOW

È un'impresa in piena regola, quella che servirà all'Italia della pallamano nelle qualificazioni ai Campionati Mondiali di fine anno in Germania e Paesi Bassi. Stasera (mercoledì), con fischio d’inizio alle 18.00 e diretta su Sky Sport Arena e su NOW, ne 'La Casa della Pallamano' di Chieti le azzurre sfideranno la Romania per l'andata dei play-off d'accesso al torneo iridato. Si gioca tutto in due gare, con ritorno il 13 aprile alla TeraPlast Arena di Bistrita. Confronto sulla carta dal pronostico chiuso per le azzurre, contro un’avversaria di grande tradizione e stabilmente impegnata tra fasi finali di Europei e di quei Mondiali che all’Italia, invece, mancano dal 2001. Per la giovane Nazionale guidata dal CT Alfredo Rodriguez rimane ad ogni modo fondamentale sfruttare al massimo il turno casalingo per tenere aperte le sorti del confronto, anche in considerazione della gara di ritorno il 13 aprile a Bistrita, in casa delle romene.

Dalla Costa: "Vogliamo provare a mettere sotto pressione la Romania"

"Per noi è una grande opportunità poterci misurare con una squadra top a livello europeo – dice il Commissario Tecnico– perché, soprattutto le giovani giocatrici che formano buona parte della squadra, hanno necessità di crescere sia a livello di allenamento che, soprattutto, nell’esperienza competitiva derivante da impegni come questo". Anche il capitano Ilaria Dalla Costa tiene alta la concentrazione: "Stiamo lavorando tanto con il nuovo staff tecnico per sviluppare un gioco identitario per questa Nazionale. Conosciamo la forza e la tradizione della Romania. Noi ci poniamo dei micro obiettivi da centrare nel corso di queste due partite, al di là del risultato. È ovvio che da sportive l'obiettivo primario è la vittoria, ma siamo anche consapevoli del percorso di crescita che abbiamo intrapreso e avviato a ottobre con le vittorie contro Lussemburgo e Bulgaria. Iniziamo in casa e vogliamo provare a metterle sotto pressione anche con l'aiuto del pubblico". A Chieti, come poi il 13 aprile a Bistrita, Italia e Romania saranno in campo a partire dalle ore 18. Diretta su Sky Sport Arena e in streaming su NOW.