Laureus World Sports Awards 2025 su Sky

Da Biles, Andrade e Sebalenka a Djokovic, Duplanti e Alcaraz: è lunga la lista degli sportivi attesi a Madrid per i Laureus World Sports Awards, gli Oscar dello sport. A condurre la cerimonia di premiazione, Matthew Goode, stella del cinema britannico. I Laureus Awards in onda lunedì 21 aprile alle 20.00 su Sky Sport Arena e in streaming su NOW . Collegamenti in diretta dal red carpet già dal pomeriggio su Sky Sport 24

Sale l’attesa per i Laureus World Sports Awards, gli Oscar dello sport, in programma a Madrid, presso il Palacio de Cibeles, lunedì 21 aprile. E con l’attesa sale anche il numero dei campioni dello sport che hanno già confermato la loro partecipazione ai "The Athletes' Awards". Da Simone Biles, Rebeca Andrade, Aryna Sabalenka a Novak Djokovic, Mondo Duplantis e Carlos Alcaraz è lungo l’elenco dei campioni attesi nella capitale spagnola in occasione dei Laureus Awards. A condurre la premiazione l’attore Matthew Goode, stella del cinema britannico, che ha recitato, tra l’altro, in "Downton Abbey", "Watchmen" e "The Imitation Game". Matthew Goode raccoglie il testimone di Morgan Freeman, Hugh Grant e Andy Garcia alla conduzione dei Laureus Awards nelle ultime edizioni.