Masters Tournament ad Augusta, da oggi live su Sky

Da giovedì 10 a domenica 13 aprile appuntamento su Sky e su NOW con l’89^ edizione del Masters Tournament, torneo di golf più atteso dell’anno. Primo Major della stagione, metterà a confronto i migliori giocatori del mondo per la conquista dell'ambita Giacca Verde. L’evento è in programma sul percorso dell’Augusta National Golf Club di Augusta, nello stato americano della Georgia

Occhi lucidi. Un turbine di emozioni per una vittoria unica al Masters. Un collage di immagini e momenti. Prima l’abbraccio con le sorelle, poi con mamma Diane e le braccia al collo al padre Scott. Con il pensiero alla moglie Meredith ad un passo dal dare alla luce il loro primo bambino. Due giacche verdi in tre anni. Quest’anno, in occasione dell’89^ edizione, Scottie Scheffler tenta il tris. In campo per difendere il titolo con il cuore ancora più ricco di emozioni. Quella di essere diventato papà, di Bennet, nato a maggio 2024. Un anno incredibile con 7 titoli sul Pga Tour ed il riconoscimento di miglior giocatore dell’anno. Una nuova stagione iniziata a rilento a causa di un infortunio alla mano ma sempre in cima alla classifica mondiale, dove resiste dal maggio 2023. Mai fuori dalla top 20 nelle ultime cinque apparizioni ad Augusta.

Rory-Scottie show ad Augusta

Anche il rendimento di Rory McIlroy al Masters ha numeri interessanti: in 16 edizioni, 7 top ten e solo tre tagli mancati. Una stagione 2025, quella di Mcilory con le due consistenti vittorie a Pebble Beach e al The Players. Un quinto posto ottenuto a Houston che lo incorona tra i più ricchi nel golf. Rory è il secondo giocatore dopo Tiger Woods ad aver incassato più di 100 milioni di dollari di guadagni in carriera sul tour americano. Numeri e statistiche così eloquenti da farci immaginare, per questa nuova edizione alle porte, ad un Rory Scottie show ad Augusta dove risuonerà inevitabilmente l’assenza di Tiger Woods e degli italiani. E’ tempo di vivere un’altra edizione. Di emozionarci per un abbraccio, per un putt imbucato, per un gesto tecnico, per un giro inaspettato che si trasformerà nell’ennesimo collage di momenti che entrano a far parte della storia del golf.