L'Austria chiude in testa il medagliere dei Mondiali di Cortina, con 8 medaglie di cui ben cinque d'oro. Svizzera seconda grazie ai due titoli di Lara Gut, Italia sesta con l'oro di Marta Bassino in parallelo e l'argento di De Aliprandini in Gigante

VINATZER 4° IN SLALOM