Adrian Pertl è in testa dopo la prima manche dello slalom maschile, prova che conclude i Mondiali di sci alpino di Cortina. Sulla pista Druscè, l'austriaco è davanti a tutti un po' a sorpresa con il tempo di 52''24. Dietro di lui uno splendido Alex Vinatzer: il talento azzurro ha chiuso ad appena 14 centesimi dal leader e andrà a caccia della terza medaglia italiana a questi Mondiali. Distacchi molto contenuti, con il norvegese Foss Solevaag terzo a 16 centesimi. In gioco per l'oro anche lo svedese Jakobsen (+0''18), il francese Noel (+0''34) e il norvegese Kristoffersen (+0''38), con i primi 10 racchiusi in meno di un secondo. In ritardo Manfred Moelgg (+1''40). Fuori Stefano Gross, che aveva fatto segnare i migliori intermedi, dopo un'inforcata verso la fine della discesa. In coda Giuliano Razzoli a causa di un errore nelle prime porte. Alle 13.30 la seconda manche, con l'inversione dei primi 15: aggiornamenti sul nostro liveblog. Gara in diretta su Eurosport (210 e 211 del bouquet Sky).

Vinatzer: "La manche importante è la seconda"

"Ho visto i primi e ho capito che la pista era lenta - ha spiegato l'azzurro a Raisport -. E' stata una manche importante, ma la seconda lo è di più. Devo rilassarmi. Bravi gli organizzatori a far disputare una bella gara, nonostante il caldo. Sarà tosta, meglio l'inversione dei 15. Mi sentivo di nuovo bene, dovevo fare un reset. Ho preso il ritmo giusto, speriamo per la seconda manche".

L'ordine d'arrivo della 1^ manche dello slalom uomini

1. PERTL (AUT) in 52''24

2. VINATZER (ITA) +0''14

3. FOSS SOLEVAAG (NOR) +0''16

4. JAKOBSEN (SVE) +0''18

5. NOEL (FRA) +0''34



19. MOELGG (ITA) +1''40

OUT: GROSS