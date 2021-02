Discesa Val di Fassa: vince Gut, Pirovano 8^

Lara Gut-Behrami ha messo le ali: dopo i due ori mondiali ed il bronzo conquistati a Cortina la svizzera continua a vincere , imponendosi in 1.23.93 nella prima discesa di Coppa del mondo della val di Fassa, recupero di Garmisch. Grazie a questa vittoria passa in testa alla classifica generale di coppa con 1.047 punti, scavalcando la slovacca Petra Vlhova , oggi 9^. Seconda l'austriaca Ramona Siebenhofer in 1.23.95, terza l'altra elvetica Corinne Suter, che ha così raccolto 6O punti nella corsa per la coppa di specialità. In testa c'è sempre l'assente azzurra Sofia Goggia con i suoi 480 punti quando mancano due gare alla fine della stagione.

Pirovano ottava, Curtoni undicesima

Migliore azzurra oggi è stata la trentina Laura Pirovano, ottava in 1.24.83. Undicesima a in 1.25.10 Irene Curtoni, più indietro Nadia Delago in 1.25.52 , Federica Brignone in 1.25.53, Francesca Marsaglia in 1.25.67 e Marta Bassino in 1.26.11.