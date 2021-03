Un infinito Roland Fischnaller conquista a 40 anni l'argento nel gigante parallelo dei Mondiali di Rogla, battuto per un solo centesimo nella big final dal detentore del titolo, il russo Dmitry Loginov, di ben vent'anni più giovane. Per l'azzurro si tratta della sesta medaglia iridata della carriera

Roland Fischnaller aggiunge un’altra perla alla sua inimitabile carriera. Il 40enne di Funes, dieci anni dopo il bronzo iridato nel gigante parallelo di La Molina, si è aggiudicato la medaglia d’argento nel gigante parallelo ai Mondiali di Rogla, battuto per un solo centesimo nella big final dal detentore del titolo Dmitry Loginov, di vent’anni più giovane, ma costretto a tirare fuori il meglio di sè per venire a capo dell'altoatesino, per lunghi tratti della run al comando, prima di un paio di imperfezioni che gli sono costate la vittoria. In campo femminile il successo è andato alla tedesca Selina Joerg sulla russa Sofia Nadyrshina e l’austriaca Julia Dujmovits, diciottesima e fuori nelle qualificazioni NAdya Ochner. Martedì il programma prevede un PSL, per l’Italia gareggeranno Daniele Bagozza, Maurizio Bormolini, Edwin Coratti e Aaron March.