Paris fuori dal podio, a Saalbach vince Kriechmayr

Doppia delusione per l'azzurro sulle nevi austriache: ieri l'annullamento della discesa nella quale era in testa, oggi fuori dal podio per 15 centesimi. Vince l'austriaco campione del mondo di Cortina 2021 davanti a Feuz e Mayer

Saalbach evidentemente non porta bene a Dominik Paris. Ieri l’annullamento causa nebbia della discesa nella quale era in testa (davanti anche al campione del mondo di Cortina 2021 Kriechmayr), oggi invece il podio sfumato per appena 15 centesimi. Un risultato che combinato al secondo posto di Feuz e al terzo di Matthias Mayer, i suoi principali concorrenti, toglie di fatto all’azzurro ogni residua speranza di poter conquistare la coppetta di specialità. Sul gradino più alto del podio proprio Kriechmayr, che ha chiuso la discesa in 1’53”07 confermando il suo ottimo momento di forma dopo i due ori conquistati in discesa e in SuperG nella recente manifestazione iridata. Male gli altri azzurri Innerhofer e Marsaglia, arrivati al traguardo col 16esimo e il 20esimo posto.