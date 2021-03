SuperG Saalbach: vince Odermatt, 12esimo Tonetti

Nel SuperG a Saalbach vince lo svizzero Marco Odermatt, che tiene accese le speranze per la Coppa di specialità e per quella generale. Sul podio il francese Bailet e l'austriaco Kriechmayr. Il migliore degli azzurri è Tonetti, che chiude 12esimo. Lontano Paris (32esimo), fuori Innerhofer

Il superG di Coppa del Mondo di Saalbach-Hinterglemm lo vince in 1:23.59 lo svizzero Marco Odermatt, talento polivalente di 23 anni al suo terzo successo in carriera. Secondo a sorpresa, e al suo primo podio, il francese Mathieu Bailet (1:24.21), che ha così relegato in terza posizione, con il tempo di 1:24.40, l'austriaco Vincent Kriechmayr, due ori a Cortina.

L'assegnazione della coppa di disciplina dovrà così aspettare l'ultimo superG alle Finali di Lenzerheide con Kriechmayr che ha 401 punti contro i 318 di Odermatt. L'elvetico ha ora anche 969 punti in classifica generale e, quando mancano sei gare alla fine della stagione, insidia il francese Alexis Pinturault, oggi solo 15/o, che ne ha 1.050. Non bene gli azzurri, vittime di troppi errori su una pista dal fondo perfetto ma con qualche trabocchetto nella tracciatura. Il migliore è stato Riccardo Tonetti 12/o in 1:25.32. Poi Matteo Marsaglia, 16/o in 1:25.75, mentre Dominik Paris per un grave errore ha chiuso in forte ritardo, 32/o in 1:26.93. Fuori sono finiti Christof Innerhofer ed Emanuele Buzzi. Sabato e domenica prossima la nuova tappa di coppa sarà a Kranjska Gora, in Slovenia, con gigante e slalom speciale.