Goggia torna sugli sci e sogna le finali di Coppa

Buone notizie per Sofia Goggia: la sciatrice azzurra infortunata a fine gennaio proprio qualche giorno prima dei Mondiali di sci di Cortina si è sottoposta - presso la casa di cura "La Madonnina" di Milano - a una visita di controllo per la frattura composta del piatto tibiale già fissata da tempo con i dottori Andrea Panzeri e Herbert Schoenhuber della Commissione Medica FISI. I medici, dopo avere eseguito una risonanza magnetica e una TAC, le hanno dato via libera alla possibilità di sciare in campo libero. La Goggia può quindi tornare sulla neve. Deciderà lei a questo punto se è fattibile la pazza idea di partecipare alle finali di Coppa del mondo per difendere la leadership nella classifica di discesa libera