Vlhova vince slalom Are: nuova leader in generale

La slovacca Petra Vlhova conquista lo slalom speciale ad Are, in Svezia (20esima vittoria in carriera), e torna in testa alla classifica generale di Coppa del Mondo scavalcando Lara Gut Behrami. Sul podio l'austriaca Liensberger e l'americana Shiffrin. Fuori nella seconda manche Irene Curtoni e Martina Peterlini, uniche azzurre in gara

Lo slalom speciale della Coppa del mondo di sci alpino donne svoltosi ad Are, in Svezia, è stato vinto dalla slovacca Petra Vlhova in 1:45.15. Dietro di lei l'austriaca Katharina Liensberger in 1:45.36 e la statunitense Mikaela Shiffrin in 1:45.80. Con questo successo, Vlhova scavalca nella classifica generale la svizzera Lara Gut Behrami: 1.320 punti per la slovacca e 1.256 per l'elvetica. Inoltre prende poi il largo anche nella classifica della Coppa di specialità, con 585 punti contro i 495 della Shiffrin ed i 490 di Liensberger. Per l'Italia non ci sono azzurre nell'ordine d'arrivo di oggi: infatti sono finite fuori le uniche due in gara, Irene Curtoni e Martina Peterlini.