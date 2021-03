Sofia Goggia ha conquistato la Coppa del mondo di discesa libera: decisiva la cancellazione della gara in programma alle finali di Lenzerheide. Per la bergamasca, lontana dalle piste da oltre un mese per un infortunio, si tratta del secondo successo dopo quello del 2018

La giuria ha deciso di cancellare le due discese libere odierne a Lenzerheide (Svizzera): Sofia Goggia vince così la Coppa del mondo di specialità per la seconda volta in carriera, dopo quella conquistata nel 2018. La 28enne bergamasca avrebbe dovuto rientrare in pista a oltre un mese dall'infortunio del 31 gennaio scorso che l'ha privata dei Mondiali di Cortina, proprio per difendere il primato (480 punti) dall'assalto di Corinne Suter (70 lunghezze di distacco) e Lara Gut-Behrami (-97). Goggia, quattro vittorie e un secondo posto in cinque gare disputate nella disciplina veloce in stagione, eguaglia Isolde Kostner, unica atleta italiana a essersi imposta in due occasioni nella stessa classifica di specialità. Per il movimento azzurro femminile si tratta della nona Coppa di specialità, la seconda di questo 2020-21 dopo quella centrata da Marta Bassino in gigante.