Sci, a Pinturault la Coppa Generale e di Gigante

Compleanno indimenticabile per Alexis Pinturault. Il francese, 30 anni oggi, trionfa nell'ultimo gigante delle finali di Lenzerheide e conquista la Coppa del Mondo generale (alla Francia mancava dal 1997, con Alphand) e quella di specialità. Battuto il rivale svizzero Marco Odermatt. Per l'Italia 5° tempo di De Aliprandini e 14esimo per Borsotti

Gigante trionfale a Lenzerheide per Alexis Pinturault nel giorno del suo

30esimo compleanno. Il francese ha vinto tutto e non solo l'ultimo gigante stagionale con il tempo di 2:15.75 davanti al croato Filip Zubcic e al connazionale Mathieu Faivre. Pinturault, 34 vittorie in carriera e 5 in stagione, ha infatti conquistato anche, 19 anni dopo Frederic Covili, la coppa di gigante, ma soprattutto la coppa del mondo generale. E' il terzo francese a riuscirci dopo il leggendario Jean Claude Killy (1967 e 1968) e Luc Alphand nel 1997. Lo svizzero Marco Odermatt, unico suo rivale, ha chiuso in questo gigante solo 11/o. Per l'Italia il migliore, con una bella gara tutta all'attacco, è stato Luca De Aliprandini 5/o in 2:16.39. In classifica anche Giovanni Borsotti 14/o in 2:17.35, ma con la soddisfazione di aver fatto il secondo miglior tempo della seconda manche.