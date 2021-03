Coppa alla Vlhova, festa Liensberger in slalom

Festa doppia nello slalom speciale di Lenzerheide. L'austriaca Katharina Liensberger conquista gara (sul podio Shiffrin e Gisin) e coppa di specialità. Sesto tempo per Petra Vlhova, sufficiente alla slovacca per mettere la firma sulla sua prima Coppa del mondo generale. Emozione per Irene Curtoni, all'ultimo slalom in carriera