Italia, quante novità in vista di Pechino 2022

Tante novità in casa azzurra in vista dei Giochi di Pechino 2022, a partire dalle guide tecniche delle Nazionali. In più un importante accordo per mandare Pellegrino e De Fabiani ad allenarsi con il gruppo di quattro fondisti russi. Il presidente Roda: "L'obiettivo è quello di andare in Cina per vincere delle medaglie"