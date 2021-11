Parallelo Lech, Vinatzer unico azzurro in finale

Nello slalom parallelo maschile a Lech Vinatzer è l'unico azzurro ad essersi qualificato per la prova finale. Il miglior tempo è stato segnato dall'austriaco Dominik Raschner in 45.58 mentre è fuori il detentore della Coppa del Mondo Alexis Pinturault

Alex Vinatzer, con il 10/o tempo in 45.96, è l'unico azzurro che si è classificato tra i 16 ammessi nel pomeriggio alla finale del parallelo di cdm di Lech. Fuori, dopo una prova in due manche con sommatoria dei tempi, sono rimasti Luca De Aliprandini, Giovanni Borsotti, Simon Maurberger ed Hannes Zingerle. Il miglior tempo è stato segnato dall'austriaco Dominik Raschner in 45.58 mentre fuori per un errore è finito il francese Alexis Pinturault, detentore della coppa del mondo e vincitore a Lech nella passata stagione. La finale inizia alle 16 con gli ottavi a due manche ed eliminazione diretta