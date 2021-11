Vlhova vince anche lo slalom bis a Levi

Petra Vlhova si ripete. Dopo la vittoria di ieri, la slovacca firma il bis nel secondo slalom speciale a Levi in Finlandia (22esimo successo in carriera). Sul podio, esattamente come 24 ore prima, Shiffrin e Duerr. Sedicesima l'azzurra Martina Peterlini. In classifica generale Vlhova e Shiffrin condividono il primato con 260 punti

La slovacca Petra Vhlova ha vinto in 1'45"22 anche il secondo slalom di Levi (Finlandia), valido per la Coppa del mondo di sci alpino. E lo ha fatto con

un podio fotocopia, davanti alla statunitense Mikaela Shiffrin (1'45"69) e alla tedesca Lena Duerr in 1'46"00. Con 260 punti, Vlhova (al 22esimo successo in Coppa del mondo) e Shiffrin sono ora ex aequo in testa alla classifica generale. Per l'Italia in classifica c'è solo Martina Peterlini, 16esima in 1'47"71, con un miglioramento rispetto al 21/o posto di sabato grazie ad una buona prestazione tecnica sul breve muro finale della pista Black di Levi