È saltata la prima discesa libera maschile di Coppa del mondo in programma in Canada, a Lake Louise, a causa della troppa neve: ancora non si sa quando e dove sia possibile recuperarla

Non è inziata nel migliori dei modi la stagione delle prove veloci della Coppa del mondo di sci alpino maschile: la troppa neve caduta fin dalle prime ore della notte ha costretto gli organizzatori a cancellare la prima discesa in programma a Lake Louise (Canada). Le squadre di volontari sono al lavoro per pulire la pista, in vista della seconda discesa di sabato e del SuperG di domenica, anche se le previsioni non lasciano ben sperare. Per ora non si sa se e dove sia possibile recuperare la gara.