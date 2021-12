Stravince, Sofia Goggia, nella prima delle nove discese stagionali: l'azzurra domina con il tempo di 1'46"95 e festeggia il 12° successo in carriera, dopo una gara a parte rispetto alle rivali. La seconda, la statunitense Breezy Johnson, prende infatti un distacco di ben un 1''47; la terza, l'austriaca Mirjam Puechener, di 1''54. Lontanissima la campionessa del mondo in carica, Corinne Suter, che conclude la prova addirittura a oltre 2 secondi. Domani in Canada va in scena una seconda discesa, mentre domenica è in programma un SuperG.

Nadia Delago sesta, ottava Nicol

Per l'Italia buona gara anche di Nadia Delago, sesta in 1.49.04 e di sua sorella Nicol, al rientro dopo un infortunio che l'aveva bloccata nella passata stagione, ottava in 1.49.11. E poi ci sono ancora Federica Brignone, un po' più indietro in 1.49.36 , Elena Curtoni in 1.50.20 e Francesca Marsaglia in 1.51.09, tutte comunque in zona punti.