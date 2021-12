SuperG St. Moritz, Goggia seconda dietro Lara Gut

Sofia Goggia non ha vinto il primo superG di St. Moritz ma ha fatto comunque una grandissima gara chiudendo al secondo posto in 1.20.00. Il successo è a andato alla campionessa locale Lara Gut-Behrami in 1.19.82, 33^ vittoria in carriera. Terza e ben distaccata la statunitense Mikaela Shiffrin in 1.21.00.