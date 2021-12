Slalom Val d'Isere: Vinatzer 2° dopo prima manche

Il francese Clement Noel in 44.51 è al comando dopo la prima manche dello slalom speciale di Coppa del mondo di Val d'Isere, il primo dei dieci stagionali. Alle sue spalle c'è l'azzurro Alex Vinatzer in 44.63 mentre terzo è il norvegese Sebastian Foss Solevaag , campione del mondo in carica, con il tempo di 44.68. Per l'Italia - su un tracciato molto filante e con un fondo che sta tenendo tutto sommato bene - dopo la prova dei prima trenta migliori atleti al via ci sono poi Stefano Gross, 16/o in 46.03, Giuliano Razzoli 20/o in 46.16, Tommaso Sala 22/o in 46.35 e Manfred Moelgg 30/o in 46.73. Seconda manche alle 13.