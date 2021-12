SuperG St.Moritz: trionfo Brignone, 2a Curtoni

Una domenica straordinaria per lo sci azzurro. Nel secondo SuperG femminile a St. Moritz trionfa Federica Brignone (17esimo successo, nuova primatista italiana all time in coppa del mondo, staccata Deborah Compagnoni) davanti ad Elena Curtoni e Mikaela Shiffrin. Sesto tempo per Sofia Goggia, ottava Marta Bassino, nona Francesca Marsaglia. Uscita di pista per Lara Gut-Behrami, poi rialzatasi dopo l'arrivo dei soccorsi