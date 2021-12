In Val d'Isere Sofia Goggia conquista la settima vittoria consecutiva in discesa libera. L'azzurra ha preceduto la statunitense Johnson e l'austriaca Puchner. Nelle prime dieci anche Nadia Delago ed Elena Curtoni

L'azzurra Sofia Goggia con il tempo di 1.41.71 ha vinto la la discesa di Val d'Isere.

Dietro all'azzurra - su un pista da velociste pure - ci sono ancora una volta la

statunitense Breezy Jonhnson in 1.41.98 e l'austriaca Myriam Puchner in 1.42.62.

Ancora una buona prova delle altre azzurre con Nadia Delago 8/a in 1.43.16 , Elena Curtoni 9/a in 1.43.23, Federica Brignone 11/a in 1.43.40 con Francesca Marsaglia in

1.43.74 e Marta Bassino in 1.43.98 poco più indietro. Fuori senza danni Nicol Delago.

Alla gara non ha partecipato la svizzera Lara Gut- Behrami, una delle principali rivali di Goggia. Avvertiti sintomi di influenza, Lara si è sottoposta a tampone è stata trovata positiva al Covid insieme a due componenti del suo staff. Per lei un periodo di quarantena che oltre alle gare di Val d'Isere le farà probabilmente saltare anche i due slalom gigante di martedì e mercoledì a Courchevel. Assente pure al campionessa Usa Mikaela Shiffrin per concentrarsi sul superG in programma domenica.

Goggia: "Vittoria con il cuore"

"Non credo di aver sciato davvero bene, ma in questa vittoria ci ho messo il cuore". Queste le prime parole dell'azzurra dopo il settimo successo consecutivo in discesa. Con la possibile vittoria l'olimpionica è ora in testa alla Coppa del mondo? "Siamo ancora a dicembre - aggiunge l'azzurra - non ci penso".