Ancora un podio per Dominik Fischnaller, che chiude al terzo posto la prova nel singolo maschile di Coppa del mondo di slittino a Igls. Nona piazza per Kevin Fischnaller. Nel doppio terza piazza per la coppia Emanuel Rieder e Simon Kainzwaldner

Dominik Fischnaller torna sul podio nel singolo maschile della Coppa del mondo di slittino. Sul budello austriaco di Igls, il 28enne azzurro ha conquistato il terzo posto, a 275 millesimi di distanza dal vincitore, il tedesco Johannes Ludwig, che ha fermato il cronometro sul tempo di 1’39″605. Per il carabiniere altoatesino è il terzo podio individuale della stagione nel massimo circuito, dopo la vittoria nella sprint ed il terzo posto in singolo entrambi ottenuti nella tappa di Sochi. La seconda posizione è stata conquistata dal padrone di casa Wolfgang Kindl, che ha accumulato un ritardo di appena 49 millesimi. Sono tre gli italiani in top 15, grazie alle prove di Kevin Fischnaller, che ha terminato in nona posizione a 532 millesimi dal leader teutonico, e di Leon Felderer 15esimo a 907 millesimi. Classifica generale che vede al primo posto Ludwig a 455 punti, seguito da Kindl a 311 e da Max Langenhan con 284 punti. Il programma gare della tappa di Igls continuerà con il singolo femminile e le sprint maschile/femminile/doppio domenica 19 dicembre.