Kristoffersen vince gigante. De Aliprandini 5°

Il primo dei due giganti in calendario quest'anno in Alta Badia è stato vinto dal norvegese Henrik Kristoffersen in 2'25"04. A 27 anni è il 24/o successo in carriera. Alle sue spalle lo svizzero Marco Odermatt in 2'25"35 - resta leader della coppa del mondo - seguito dall'austriaco Manuel Feller in 2'25"41.

Miglior azzurro, con una bella gara, il trentino Luca De Aliprandini quinto, suo miglior risultato in Alta Badia. Per l'Italia nella seconda manche è uscito per un errore il giovane bergamasco Filippo Della vite, 20 anni, che nella prima, con una gara tutta all'attacco nonostante il proibitivo pettorale numero 50, si era addirittura piazzato in 23/a posizione. Lunedì va in scena il secondo gigante sulla pista Gran Risa.