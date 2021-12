Sofia Goggia non si ferma mai: dopo la discesa libera conquista anche il supergigante in Val d'Isere e allunga in classifica generale di coppa del mondo. La bergamasca, al quinto successo stagionale (3 in discesa libera e 2 in supergigante) ha vinto con il tempo di 1'19"23 davanti alla norvegese Mowinckel (+0.33), e alle azzurre Elena Curtoni (+0.51) e Federica Brignone (+0.52). Quinta posizione per la statunitense Mikaela Shiffrin (+0.75). Per l'Italia è sfumato per poco anche uno storico tris sul podio in supergigante. Per Sofia Goggia si tratta del 16esimo successo in carriera in coppa del mondo, eguagliando così Deborah Compagnoni, a una sola vittoria da Federica Brignone.

La classifica generale

Con questo successo Sofia Goggia, primatista delle classifica di discesa libera e SuperG, allunga anche in classifica generale. La campionessa italiana ha 635 punti contro i 570 della Shiffrin. Staccate le altre: 3^ Petra Vlhova (340), 4^ Lara Gut-Behrami (298), 5^ Breezy Johnosn (293). Al sesto posto troviamo invece Federica Brignone con 256 punti. La prossima tappa della coppa del mondo è prevista sempre in Francia, nella vicina Courchevel, con due slalom giganti martedì e mercoledì: altre gare nelle quali Goggia, Bassino e Brignone possono essere protagoniste.