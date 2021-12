Gigante Courchevel: vince Shiffrin, 7a Brignone

Nella prima delle due prove di Slalom Gigante in programma a Courchevel trionfa l'americana Mikaela Shiffrin (vittoria numero 72 in Coppa del mondo), davanti alla svedese Hector e alla svizzera Gisin. Quarta Petra Vhlova. Miglior azzurra Federica Brignone, che chiude con il settimo tempo. Fuori Marta Bassino e Sofia Goggia, che cede proprio alla Shiffrin il primato in classifica generale.

Netta vittoria, la numero 72 in carriera in coppa del mondo, per la statunitense Mikaela Shiffrin, che si è imposta in 2:15.35 nel primo gigante di Courchevel. Per la

campionessa americana - 26 anni, tre coppe del mondo, sei titoli mondiali, due ori olimpici - è il 14/o successo in gigante. Mikaela ha anche risorpassato Sofia Goggia tornando in testa alla classifica generale di coppa con 670 punti contro i 635 dell'azzurra, finita sfortunatamente fuori mentre stava facendo una seconda manche eccellente nonostante una tracciatura parecchio angolata. Sul podio dietro l'americana la svedese Sara Hector, in 2:16.21, e la svizzera Michelle Gisin, in 2:16.43. Miglior azzurra con il settimo tempo Federica Brignone, quarta dopo la prima manche, ma vittima di un errore sul muro nella prova decisiva, in 2:17.96. Domani a Courchevel ancora un gigante, recupero di quello non disputato a Killington, con le azzurre che cercheranno subito il riscatto. Gli uomini invece domani sera gareggeranno nello speciale di Campiglio.