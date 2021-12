Foss-Solevaag vince slalom Madonna di Campiglio

Il norvegese si è aggiudicato lo slalom speciale in notturna a Madonna di Campiglio davanti al francese Pinturault e allo svedese Jakobsen. Quarto posto per l'azzurro Alex Vinatzer

Sebastian Foss-Solevaag si è issato sul gradino più alto del podio nello slalom di Coppa del mondo maschile, in programma sul celebre Canalone Miramonti della pista 3-Tre di Madonna di Campiglio. Il norvegese si è portato a casa i cento punti in palio per il vincitore, sul tracciato disegnato dall’allenatore della squadra elvetica l’italiano Matteo Joris, fissando il cronometro sull’ 1’34″59, grazie alla caduta prima dell’ultima porta del francese Clement Noel, che aveva accumulato fino a quel momento 1″01 di vantaggio. Alle sue spalle il francese Alexis Pinturault, al secondo podio stagionale con 10 centesimi di distacco, e lo svedese Kristoffer Jakobsen, a solamente un centesimo di distanza dalla seconda posizione.

Si è fermato ai piedi del podio Alex Vinatzer, per la seconda volta consecutiva al quarto posto nello slalom: l’altoatesino appartenente al Gruppo Sciatori Fiamme Gialle, autore di una splendida e coraggiosa seconda manche, ha chiuso con il tempo di 1’34″85 – a 26 centesimi dal leader norvegese – una prova che da fiducia per il prosieguo della stagione.

Altri due italiani in top ten: il 37enne del Centro Sportivo Esercito Giuliano Razzoli, bravo a recuperare ben dieci posizioni nella seconda run, assestandosi al settimo posto a 1″ dalla vetta, e decimo posto per Simon Maurberger; buon dodicesimo posto, pareggiato il miglior risultato in carriera nel massimo circuito ottenuto in Val d’Isère, per Tommaso Sala. Non erano riusciti a staccare il pass per la seconda manche nel pomeriggio Manfred Moelgg 33esimo e Stefano Gross 35esimo. Out nella prima run Tommaso Saccardi.