Finalmente la Stelvio: la Coppa del mondo di sci riparte dopo le feste natalizie, uomini impegnati sulla pista dei record di Dominik Paris con una discesa e due superG. Donne a Lienz (Austria): gigante (la disciplina più favorevole all'Italia) e slalom

Paris all'attacco della Stelvio di Bormio: lunedì e martedì sono in programma due prove cronometrate, da mercoledì a venerdì scatteranno una discesa e due superG, le ultime del 2021. Ragazze, invece, impegnate a Lienz (Austria): gigante e slalom, Federica Brignone farà entrambe le gare. In gigante ci saranno Marta Bassino, Sofia Goggia, Elena Curtoni , Roberta Milesi, Karoline Pichler, Vivien Insam e Ilaria Ghisalberti. In slalomconvocate Lara Della Mea, Marta Rossetti, Sophie Mathieu, Anita Gulli e Vera Tschurtschenthaler.

Paris, 5 vittorie consecutive sulla Stelvio Paris da record sulla Stelvio (dove il 29 dicembre del 2012 festeggiò il primo dei suoi 19 successi in carriera): qui collezionò altri 5 successi tra il 2017 il 2019 (4 in discesa e uno in superG), diventando l'unico atleta al mondo ad aver vinto di fila cinque gare sulla stessa pista. Nel gennaio dell'anno scorso la rottura del crociato del ginocchio destro, dall'operazione in avanti solo una vittoria (discesa di Garmisch-Partenkirchen, 5 febbraio 2021). Insieme a Paris per l'Italia ci saranno anche Christof Innerhofer e Mattia Casse.