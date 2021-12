Aleksander Aamodt Kilde domina a Bormio nel SuperG, gara vinta in 1:27.95 davanti agli austriaci Haaser e Kriechmayr. Ottavo Marco Odermatt, leader della classifica di Coppa del mondo. Tra gli italiani i migliori sono Mattia Casse (10°) e Christof Innerhofer (13°), lontano Paris che chiude fuori dai primi 20 dopo il trionfo in discesa libera. Giovedì si replica ancora sullo Stelvio, ultima gara del 2021 che recupera quella cancellata a Lake Louise

Aleksander Aamodt Kilde trionfa sullo Stelvio di Bormio nel SuperG, specialità dove aveva vinto anche a Beaver Creek e Val Gardena. Il norvegese domina in 1:27.95 lasciando 72 centesimi a Raphael Haaser (primo podio in carriera) e 85 all'altro austriaco, Vincent Kriechmayr. Seguono lo statunitense Cochran Siegle e lo svizzero Beat Feux, ottavo il leader della classifica di Coppa del Mondo Marco Odermatt che sbaglia nel finale ma resta a distanza di sicurezza da Matthias Mayer, 13° al traguardo. Nella giornata di giovedì è in programma un altro SuperG sempre a Bormio, ultima gara dell'anno che rappresenta il recupero di quella cancellata a Lake Louise.