Era l'ultimo appuntamento del 2021 e della tre giorni della Coppa del mondo maschile in Valtellina: sulla pista di Bormio la seconda prova veloce non si terrà a causa delle condizioni della neve. La comunicazione arrivata circa un'ora prima della gara

Cancellata l'ultima gara di sci alpino dell'anno: a circa un'ora dalla gara, è stato deciso che il SuperG maschile di Bormio di Coppa del Mondo non si disputerà per le cattive condizioni della neve. La pioggia caduta in Valtellina nella notte, ha reso la pista non idonea alla gara.