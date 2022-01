Marta Bassino in corsa per la vittoria sull'amata pista di Kranjska Gora: l'azzurra è terza dopo la prima manche del gigante di Coppa del mondo, staccata di appena 23 centesimi dalla leader, la svedese Hector. Elena Curtoni 19^, solo 31^ Sofia Goggia. La seconda manche alle 12.30

Sara Hector è in testa dopo la prima manche nel gigante di Kranjska Gora (Slovenia), valida per la Coppa del mondo femminile di sci alpino. La svedese, sulla pista Podkoren3, ha chiuso in 1'07''23, con un vantaggio di appena 8 centesimi sulla francese Tessa Worley e di 23 centesimi sull'azzurra Marta Bassino. La piemontese fu capace nella passata stagione di mettere a segno una strepitosa doppietta nel giro di ventiquattrore (nel 2021 si disputarono due gare a Kranjska Gora), grazie alla quale spiccò il volo verso la coppa di specialità. Per Marta oltre mezzo secondo di vantaggio sulla quarta in classifica, l'austriaca Katharina Truppe. Quattordicesima la leader di Coppa del Mondo, la statunitensa Mikaela Shiffrin. Domenica è in programma lo slalom.