Strolz vince slalom Adelboden, rimonta Vinatzer

L'austriaco conquista il primo successo in carriera davanti al connazionale Feller e al tedesco Strasser. Settimo posto per Vinatzer, che recupera 21 posizioni nella seconda manche. Nono Razzoli

Grande gioia per lo sci austriaco nello slalom speciale di Adelboden, in Svizzera. Johannes Strolz ha infatti conquistato il primo successo in carriera davanti al connazionale Feller (+0.17) e al tedesco Strasser (+0.29). Quarta posizione per lo svizzero Zenhäusern (+0.48), davanti ai connazionali Aerni (+0.58) e Meillard (+0.60). Alex Vinatzer ha chiuso la prova in settima posizione (+0.66), ma con il migliore tempo nella seconda manche che gli ha consentito di recuperare ben 21 posizioni. Nono posto per Giuliano Razzoli (+0.75). Nei trenta anche altri due italiani: 20° Stefano Gross e 22° Tommaso Sala. Marco Odermatt si conferma leader della classifica generale.